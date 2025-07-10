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Госдума отклонила проект о сокращении рабочего дня в жару

Госдума РФ не приняла закон о сокращении рабочего дня при сильной жаре
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Госдума РФ отклонила законопроект о сокращении рабочего дня при повышенной температуре воздуха. Об этом сообщает ТАСС.

Комментируя инициативу вице-спикера от ЛДПР Бориса Чернышова, комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов напомнил, что обеспечение безопасных условий и охраны труда уже входят в обязанности работодателя.

«Работодатель должен создать безопасные условия труда исходя из комплексной оценки технического и организационного уровня рабочего места, а также оценки факторов производственной среды и трудового процесса, которые могут привести к нанесению вреда здоровью работников», — говорится в заключении.

Отмечается, что работник имеет право отказаться от выполнения работ в случае угрозы для его жизни и здоровья в результате нарушения требований охраны со стороны работодателя.

До этого главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что температура воздуха в российской столице 10 июля оказалась выше, чем в Сочи и Крыму. В Москве воздух прогрелся до +34°C, тогда как в Сочи этот показатель составил +31°C. В Севастополе, в свою очередь, столбики термометров показывали +25°C.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесут проект о сокращении рабочего дня в пятницу.

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