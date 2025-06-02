На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Автомобили
Размер текста
А
А
А

Автоэксперты рассказали, как ухаживать за машиной летом

Автоэксперт Марков: летом водителям важно промыть радиатор машины
close
HenadziPechan/Shutterstock/FOTODOM

Летом водителям важно особенно ухаживать за автомобилем, потому что этот период связан с жарой, пыльцой растений и насекомыми, которые могут навредить машине. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на автоэкспертов.

Так, они рекомендуют пройти техобслуживание или просто сменить салонный и воздушный фильтры, которые за зиму забиваются реагентами и грязью. Летом ситуацию усугубляет песчано-пыльная взвесь.

«Можно и радиатор промыть. Тем более если конструкция несложная и вы готовы снять его самостоятельно. Удалить грязь, камни, дорожные реагенты напором воды, замочить в растворе с моющими средствами минут на 10–15, тщательно просушить — и готово! Проход воздуха к двигателю будет легче, в салоне тоже «посвежеет». В жару это особенно актуально», — отметил директор одной из столичных СТО Владимир Марков.

Кроме того, специалисты рекомендуют восполнить баланс охлаждающих жидкостей и проверить количество фреона в системе кондиционирования.

Автоэксперт Владимир Бахарев до этого говорил, что наибольшую опасность в жаркую погоду в салоне авто представляют воспламеняющиеся предметы. По его словам, зажигалки, оставленные на приборной панели, очень часто взрываются.

Ранее стало известно, когда россияне начнут скупать автомобили.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами