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Медведь прогулялся по улицам города в Иркутской области

В Иркутской области на улицах Вихоревки заметили медведя
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Kozma 94/Shutterstock/FOTODOM

В городе Вихоревке в Иркутской области заметили идущего по улице медведя. Об этом сообщает aif.ru.

В местной администрации заявили, что животное видели два дня назад на улице Горького. Власти проинформировали о появлении хищника полицию и охотоведов.

В статье отмечается, что в последнее время медведи стали чаще появляться у населенных пунктов области.

В середине июня в селе Епишино Красноярского края жители тоже сфотографировали медведя. На снимке хищник заглядывает во двор, по которому бегают курицы. В публикации «Енисей-Информ» уточняется, что это произошло на Спортивной улице и местные жители сильно испугались. Люди жаловались, что им страшно выходить из домов, потому что хищники третий день «оккупировали» село и ходили по улицам. Полицейские выезжали в Епишино, но не смогли решить проблему.

Ранее прогуливающийся по поселку под Мурманском медведь попал на видео.

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