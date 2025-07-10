Жителей более 300 населенных пунктов Харьковской области эвакуируют

Харьковская областная военная администрация (ОВА) реализует процесс эвакуации населения из 325 населенных пунктов региона. Об этом в эфире украинского телемарафона заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«У нас имеется 325 населенных пунктов, находящихся в статусе эвакуации», — отметил он.

Синегубов добавил, что в Шевченковской общине Купянского района продолжается обязательная эвакуация. По его словам, направления в сторону Купянска остаются самыми сложноустроенными для региона, и необходимо «увеличивать темпы» эвакуации людей. Если же темпы не будут удовлетворительными, властям региона придется прибегнуть к принудительному вывозу населения, добавил глава Харьковской ОВА.

28 июня глава областной военной администрации Олег Григоров сообщил, что военные власти Сумской области Украины провели эвакуацию 58 тысяч жителей из приграничных районов. Он отметил, что в самих Сумах эвакуация не объявлялась, несмотря на то, что воздушные тревоги в городе продолжаются до 14 часов в сутки.

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