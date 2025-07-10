«Люди расстроятся»: Милонов раскритиковал идею о введении налога на «достойную старость»

Депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев предложил ввести «налог на достойную старость» и вернуться к практике взимания особого налога с граждан, не имеющих детей. Зампред комитета по защите семьи Виталий Милонов в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что от этого бюджет не пополнится.

«Да уж, мы сколько раз возвращались к этой теме налога на бездетность во всех модификациях, и всегда эта идея получала максимально негативные отзывы от всех органов и власти и от политических групп. Эта идея не решает ни одной проблемы и денег ты особо не заработаешь, и бюджет не пополнится, и люди расстроятся», — сказал он.

Милонов подчеркнул, что мера ничего не будет стимулировать, «только озлобление в обществе». Депутат заявил, что вопрос наличия детей – не вопрос желания человека.

«Мы понимаем, что вопрос наличия детей, и я это говорю как многодетный отец. Это не всегда вопрос желания человека, иногда нет возможности, даже физиологической. Поэтому, конечно, нужно вместо того, чтобы наказывать бездетных — наоборот, ставить в пример тех, у кого много детей», — сказал он.

10 июля Гурулев предложил ввести «налог на достойную старость». В частности, он задался вопросом, кто должен поддерживать в старости человека, у которого нет детей.

«Государство, правда же? Потому что никому ты не нужен. Но почему государство должно выполнять эти обязанности? Тогда платите налог на достойную старость, если вы не хотите иметь детей», — сказал парламентарий.

Ранее в РПЦ призвали не пугать детей многодетностью и нищетой.