В Госдуме предложили ввести «налог на достойную старость»

Депутат Государственной думы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев предложил ввести «налог на достойную старость». Его слова приводит «Царьград».

Он рассказал, что обсудил с экс-губернатором Забайкальского края Равилем Гениатулиным возможность возвращения к практике взимания налога с граждан страны, не имеющих детей. Во время беседы бывший глава региона задался вопросом, кто должен поддерживать в старости человека, у которого нет детей.

«Государство, правда же? Потому что никому ты не нужен. Но почему государство должно выполнять эти обязанности? Тогда платите налог на достойную старость, если вы не хотите иметь детей», — сказал парламентарий.

Гурулев отметил, что страна нуждается в комплексе мероприятий для повышения рождаемости.

«Для этого необходимы грамотные решения со стороны ответственных чиновников, а также наличие хотя бы базовых медицинских условий для рожениц», — указал он.

До этого бывший депутат Виктор Таранин высказал инициативу ввести налог на бездетность для холостяков.

Ранее в Госдуме ответили, введут ли в России налог на бездетность для мужчин.