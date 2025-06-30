Россиянам рассказали, как помочь организму пережить жару

В редакции ОСН выяснили, что в жару следует пить больше обычной воды

Долгое пребывание на солнце может не только привести к ухудшению самочувствия, но и спровоцировать тепловой удар. Об этом предупреждает Общественная Служба Новостей со ссылкой на экспертов.

Специалисты советуют избегать прямого солнечного света в период с 11:00 до 16:00, пользоваться солнцезащитным кремом с высоким SPF, носить легкую и светлую одежду, избегать активности в самые жаркие часы, пить достаточно чистой воды, а также избегать алкоголя, жирной и соленой пищи, сладких газировок.

«Если во время жары вам стало плохо и начала сильно болеть голова, и если вы находитесь на улице, следует незамедлительно перейти в прохладное место и выпить в течение получаса около трех стаканов чистой прохладной воды, желательно с лимоном. Пить важно медленно и маленькими глотками. Купите бутылку с холодной водой и приложите ее ко лбу либо держите в ладонях», — рекомендуют эксперты.

Если плохо стало дома, необходимо принять бодрящий душ или опустить ноги в таз с прохладной водой. Кроме того, можно приложить холодный компресс ко лбу, закрыть шторы и лечь на высокую подушку.

Кандидат медицинских наук, диетолог, врач превентивной и интегративной медицины Римма Мойсенко до этого говорила, что в жаркую погоду лучше всего употреблять в пищу легкий белок в виде курицы, индейки, морепродуктов или рыбы в сочетании с овощами.

При этом она посоветовала не злоупотреблять соленой пищей, а также закусками, вроде чипсов и копченостей, поскольку это приводит к обезвоживанию организма и, как следствие, к отекам, повышению артериального давления и ухудшению самочувствия в целом.

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