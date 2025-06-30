На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как помочь организму пережить жару

В редакции ОСН выяснили, что в жару следует пить больше обычной воды
close
Shutterstock

Долгое пребывание на солнце может не только привести к ухудшению самочувствия, но и спровоцировать тепловой удар. Об этом предупреждает Общественная Служба Новостей со ссылкой на экспертов.

Специалисты советуют избегать прямого солнечного света в период с 11:00 до 16:00, пользоваться солнцезащитным кремом с высоким SPF, носить легкую и светлую одежду, избегать активности в самые жаркие часы, пить достаточно чистой воды, а также избегать алкоголя, жирной и соленой пищи, сладких газировок.

«Если во время жары вам стало плохо и начала сильно болеть голова, и если вы находитесь на улице, следует незамедлительно перейти в прохладное место и выпить в течение получаса около трех стаканов чистой прохладной воды, желательно с лимоном. Пить важно медленно и маленькими глотками. Купите бутылку с холодной водой и приложите ее ко лбу либо держите в ладонях», — рекомендуют эксперты.

Если плохо стало дома, необходимо принять бодрящий душ или опустить ноги в таз с прохладной водой. Кроме того, можно приложить холодный компресс ко лбу, закрыть шторы и лечь на высокую подушку.

Кандидат медицинских наук, диетолог, врач превентивной и интегративной медицины Римма Мойсенко до этого говорила, что в жаркую погоду лучше всего употреблять в пищу легкий белок в виде курицы, индейки, морепродуктов или рыбы в сочетании с овощами.

При этом она посоветовала не злоупотреблять соленой пищей, а также закусками, вроде чипсов и копченостей, поскольку это приводит к обезвоживанию организма и, как следствие, к отекам, повышению артериального давления и ухудшению самочувствия в целом.

Ранее россиянам напомнили о важных правилах бега в жару.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами