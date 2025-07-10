Дело о растрате завели на главу судебного департамента Новосибирской области

В отношении руководителя управления судебного департамента в Новосибирской области Александра Шереметьева возбуждено уголовное дело по факту растраты в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили источники в правоохранительных органах.

«Возбуждено уголовное дело [в отношении Шереметьева] о крупной растрате», — подтвердил источник. Сообщается, что в рамках расследования проведены обыски, в настоящее время Шереметьев находится на допросе.

Помимо главы управления, правоохранительные органы также проявляют интерес к деятельности заместителя Шереметьева.

Согласно предварительной информации, глава регионального департамента необоснованно увеличил смету на ремонт здания Тогучинского суда, после чего утвердил акты приема выполненных работ и дал распоряжение о выплате денежных средств подрядчику. Ущерб оценивается в сумму, превышающую 3 миллиона рублей. Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере»).

Ранее во Владивостоке осудили чиновника за растрату 4,2 млн рублей.