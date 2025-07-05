Во Владивостоке осудили чиновника за растрату 4,2 млн рублей

Фрунзенский районный суд Владивостока вынес приговор бывшему заместителю руководителя ФГБУ «Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики». Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Как установил суд, в 2021 году он подписал акт о приемке работ по обследованию акваторий 12 портов, зная, что услуги не были оказаны. Это позволило подрядчику получить 4,2 млн рублей бюджетных средств.

В итоге чиновник получил 3 года условно за превышение должностных полномочий. Дополнительные меры наказания включают 3-летний испытательный срок и запрет занимать руководящие посты в течение 2 лет. Обвинение поддержала и Приморская транспортная прокуратура.

До этого Московский городской суд приговорил бывшего замминистра обороны Тимура Иванова к 13 годам лишения свободы по делу о растрате при покупке паромов для Крыма и выводе средств из банка «Интеркоммерц».

Ранее дело о растрате шести миллиардов рублей «Роснано» направили в суд.