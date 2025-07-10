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Растлевавший несовершеннолетних сына и дочь россиянин избежал наказания

Петербуржца, растлевавшего сына и дочь, направили на принудительное лечение
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В Санкт-Петербурге суд рассмотрел дело в отношении местного жителя, которого обвиняли сразу в нескольких преступлениях: изнасиловании, истязании, насильственных действиях сексуального характера, неисполнении родительских обязанностей. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов города.

Жертвами извращенца стали его собственные дети, сын и дочь, не достигшие возраста 12 лет. Мужчина развращал детей вместе со своей супругой и признавал вину во вменяемых ему преступлениях частично.

«Суд освободил <...> от уголовной ответственности и применил к нему ПММХ — принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа», — говорится в сообщении пресс-службы.

До этого стало известно, что полиция Саратовской области объявила в розыск мужчину, который развращал своего четырехлетнего сына.

Ранее психолог Ольга Бочкова объяснила, как можно распознать педофила по поведению.

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