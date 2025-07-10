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Российская пара несколько месяцев растлевала четырехлетнего ребенка и снимала это на видео

РЕН ТВ: в Саратовской области родители растлевали 4-летнего сына и снимали видео
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alleks19760526/Shutterstock/FOTODOM

В Саратовской области семейную пару подозревают в преступлении половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Жертвой стал их четырехлетний сын. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

Преступники проживали в поселке имени Карла Маркса. По предварительной информации, они растлевали мальчика с января по апрель 2025 года и снимали свои действия на телефон.

Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего, совершенные группой лиц» УК РФ. Мать потерпевшего задержана. Ее супруг скрывается от правоохранителей и объявлен в розыск.

До этого в Подмосковье полиция задержала психически нездоровую россиянку, которая растлевала восьмилетнего сына экс-сожителя по телефону.

Ранее психолог Ольга Бочкова объяснила, как можно распознать педофила по поведению.

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