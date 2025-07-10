Россиянам назвали два фрукта, способных очистить организм

Лимон и лайм за счет своих уникальных свойств помогают очищать организм. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила диетолог, врач превентивной и интегративной медицины, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко.

«Лимон и лайм — единственные два фрукта, которые не закисляют, а ощелачивают организм. Они попадают в желудок, усиливают там выработку соляной кислоты, которая хорошо переваривает белковую массу. Это ведет к ферментообразованию», — пояснила специалист.

Именно поэтому лимон полезно добавлять в воду, и пить ее между приемами пищи в течение всего дня, добавила она.

Руководитель wellness-направления сети отелей Green Flow Майя Звягинцева до этого рассказала, какие продукты работают на детокс и восстановление.

По ее словам, крестоцветные овощи (брокколи, брюссельская и цветная капуста) стимулируют ферментные системы печени; ягоды и темно-зеленые овощи насыщают антиоксидантами; свекла стимулирует отток желчи, а чеснок и лук поставляют серу. Клетчатка (семена льна, овощи, цельнозерновые) помогает связывать и выводить токсины, а куркума, благодаря противовоспалительным свойствам, поддерживает здоровье печени.

Ранее врач объяснила, почему не стоит запрещать себе есть «вредные» продукты.