Россиянам рассказали, какие продукты работают на детокс и восстановление

Эксперт Звягинцева: при детоксе на тарелке должно быть 80% овощей

В условиях стресса, высокой нагрузки и загрязненной среды тема детокса звучит все актуальнее. Но за модным словом часто скрываются сомнительные практики и маркетинговые уловки. По-настоящему эффективный подход к очищению организма не связан с радикальными диетами. Он строится на поддержке естественных механизмов детоксикации, которые работают в теле непрерывно, отметила в беседе с «Газетой.Ru» руководитель wellness-направления сети отелей Green Flow Майя Звягинцева.

«Печень, почки, кишечник, кожа и лимфатическая система нейтрализуют и выводят токсины 24/7. Задача — не мешать им, а помогать. Важно снизить нагрузку в виде сахара, алкоголя, трансжиров и переедания, обеспечив поступление нутриентов. Сбалансированный рацион помогает органам детоксикации работать слаженно — как оркестр под управлением дирижера. Для печени необходимы витамины группы B, сера (в яйцах, капусте, луке), антиоксиданты (витамины C, E, бета-каротин), аминокислоты, участвующие в фазах детоксикации», — объяснила она.

Питание влияет на микробиоту кишечника — важного участника процесса очищения, особенно в выведении гормонов и переработанных веществ.

«Некоторые продукты поддерживают ферментативную активность печени, улучшают пищеварение и способствуют выведению остатков лекарств и избытка гормонов. Крестоцветные овощи (брокколи, брюссельская и цветная капуста) стимулируют ферментные системы печени, ягоды и темно-зеленые овощи насыщают антиоксидантами, свекла стимулирует отток желчи, а чеснок и лук поставляют серу. Клетчатка (семена льна, овощи, цельнозерновые) помогает связывать и выводить токсины, а куркума, благодаря противовоспалительным свойствам, поддерживает здоровье печени», — сказала эксперт.

Чрезмерное потребление сахара, алкоголя, ультрапереработанных продуктов, трансжиров, кофеина и соли создает дополнительную нагрузку, нарушает работу печени и микробиома.

«После болезней и хронического стресса особенно важно восстановление ресурсов организма через питание. Организму требуются нутриенты, поддерживающие обмен веществ и снижающие воспаление. Продукты, богатые омега-3, магнием, витаминами C, D и группы B, способствуют снижению кортизола и восстановлению иммунной системы», — сказала эксперт.

Современные подходы к детоксу строятся на научной базе: рацион с низким гликемическим индексом (метаболический детокс), поддержка циркадных ритмов (отказ от поздних ужинов, пищевые окна) и улучшение микробиома с помощью ферментированных продуктов (кефир, кимчи, комбуча) и пребиотиков. В женском здоровье важен гормональный детокс — переработка избытка эстрогенов, с помощью клетчатки и фитоэстрогенов.

«Интерес представляет и диета, имитирующая голодание — FMD. Протокол, разработанный профессором Вальтером Лонго, предполагает пятидневный рацион с пониженной калорийностью (800–1100 ккал) и преобладанием растительной пищи с низким содержанием белка. Такой режим запускает аутофагию — клеточное очищение и улучшение метаболических показателей», — рассказала она.

Оптимальный рацион для мягкого детокса: 80% тарелки — овощи, остальное — белок (рыба, бобовые, яйца) и полезные жиры (авокадо, оливковое масло, орехи). Начинать день лучше с теплой воды с лимоном, а в течение дня — пить травяные чаи. Детокс — это не краткосрочный эксперимент, а часть устойчивой системы заботы о себе.

«Главное — не стремиться к ограничениям, а подходить к питанию осознанно и системно. Только так можно добиться устойчивого эффекта без стресса для организма», — резюмировала она.

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