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Психически нездоровая россиянка растлевала восьмилетнего сына экс-сожителя по телефону

«МК»: в Подмосковье женщина растлевала восьмилетнего сына экс-сожителя

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Freepik

В Подмосковье психически нездоровая женщина растлевала восьмилетнего сына экс-сожителя. Об этом сообщает mk.ru.

По информации издания, мужчина сожительствовал с женщиной и у них родилась дочь, однако в какой-то момент избранница начала вести себя неадекватно, и они расстались. После этого россиянка начала «терроризировать» его бывшую жену и сына — она исписывала стены подъезда оскорблениями и отправляла экс-супруге бывшего сожителя похабные СМС-сообщения и гадкие фото.

В какой-то момент женщина прислала на телефон восьмилетнего сына женщины видео соития со своим участием. Мать вырвала телефон из рук мальчика и обратилась в полицию.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера и распространении материалов с соитием. При этом экс-сожитель и его бывшая жена надеются, что женщину отправят на лечение, а не в колонию. Отмечается, что она ранее лежала в психиатрической больнице и пила назначенные врачом психотропные препараты.

Ранее растлившего 18 школьниц россиянина отправили в колонию.

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