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На Украине заявили о поставках в ВСУ бракованных мин

Общественник Шабунин потребовал расследовать поставки в ВСУ бракованных мин
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Ivan Antypenko/Reuters

Служба безопасности Украины (СБУ) должна провести расследование в связи с поставками в армию бракованных мин. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил руководитель украинской общественной организации «Центр противодействия коррупции» Виталий Шабунин.

В своем обращении в СБУ он назвал государственной изменой и нанесением вреда обороноспособности Украины действия должных лиц министерства обороны, министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности и концерна «Укроборонпром», направленных на производство мин, которые невозможно применить по назначению.

Кроме того, Шабунин направил заявление в Национальное бюро расследований Украины по поводу переплаты свыше €90 млн при закупках оружия у польской компании PHU Lechmar.

Общественник подчеркнул, что коррупционные схемы вновь обнаружили не государственные органы, а журналисты. Власти же, включая комитет Рады по обороне, лишь защищают коррупционеров.

23 декабря депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что высокопоставленные военные, пользуясь своим служебным положением, устраивают попавших в Вооруженные силы Украины (ВСУ) знакомых на тыловые должности.

Ранее в украинском парламенте рассказали, что командиры ВСУ вымогают у подчиненных деньги.

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