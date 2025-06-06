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Последнее селфи пропавшего туриста помогло полиции в его поисках

Немецкий турист разбился, упав с высоты на итальянском озере
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Maxim Shemetov/Reuters

Немецкий турист сорвался с высоты и разбился на итальянском озере. Полиция смогла найти тело мужчины благодаря последнему сделанному им селфи, сообщает итальянская газета Repubblica.

На прошлой неделе 40-летний Даниэль Остерлох отдыхал с семьей и друзьями на озере Идро, неподалеку от озера Гарда. Туристы остановились в кемпинге, откуда в среду, 28 мая, он отправился в велопрогулку на своем электровелосипеде. Мужчина собирался посмотреть Рокка-д'Анфо — старую крепость с видом на озеро, а оттуда пошел к перевалу Баремоне высотой 1450 метров.

Ему предстояло пройти по узкой горной тропе длиной около 200 метров, именно здесь у Остерлоха все пошло не так. Когда мужчина не вернулся в лагерь в 10 часов вечера, его друзья забили тревогу. Итальянские службы спасения немедленно отреагировали и искали туриста в течение нескольких часов. Пострадавший успел отправить близким фотографию, которую сделал незадолго до трагедии.

В дальнейшем экстренные службы использовали данные GPS с изображения, чтобы найти пропавшего. Утром 5 июня тело мужчины было найдено в овраге. Точные обстоятельства инцидента до сих пор неясны.

Ранее турист сорвался с акведука в Испании при попытке сделать эффектное селфи.

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