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Кравцов оценил проведение ОГЭ и ЕГЭ в 2025 году

Кравцов: серьезных происшествий в ходе ОГЭ и ЕГЭ в этом году не было
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Александр Натрускин/РИА «Новости»

Серьезных происшествий при проведении ОГЭ и ЕГЭ в 2025 году не зафиксировано. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на совещании по вопросам образования в Кремле, передает ТАСС.

По его словам, период сдачи экзаменов прошел спокойно.

«Мы большое внимание уделили вопросам безопасности. Обошлось без каких-то серьезных происшествий, и впредь вопросам безопасности будем уделять самое пристальное внимание», — отметил он.

Кравцов добавил, что Минпросвещения и Минобрнауки РФ «вплотную занялись естественно-научным образованием». Он отметил, что для сдачи экзаменов в этом году больше выпускников школ выбрали физику — на 10% (9 тыс. человек — прим. ред.) больше, чем в 2024 году. Помимо этого, профильную математику сдавали 300 тыс. школьников, что на 20 тыс. больше показателей прошлого года.

Министр подчеркнул, что в России наблюдается тенденция на естественно-научное и инженерное образование. Кроме того, девятиклассники начали интересоваться колледжами.

До этого Кравцов заявил, что история в ближайшие два года не станет обязательным предметом на едином государственном экзамене (ЕГЭ) для поступления в гуманитарные вузы.

Ранее Кравцов назвал самое популярное направление у абитуриентов.

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