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На фестивале Индии в Москве пострадали три человека

Baza: танцовщицы получили ожоги ног во время танца на фестивале Индии в Москве
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Три человека пострадали во время репетиции танца на фестивале Индии в Москве. Об этом стало известно Telegram-каналу Baza.

В публикации говорится, что артисты готовились к выступлению на Манежной площади. Они вышли на сцену босиком, так как индийские танцы принято исполнять именно так. Однако выступающие не учли, что сцена сильно нагрелась от солнца, и получили сильные ожоги ног.

По данным Baza, пострадали как минимум три девушки. Им потребовалась помощь врачей скорой помощи. На опубликованном в Telegram-канале снимке видно, что медики полностью перевязали бинтами ступни пострадавших артисток. Из-за травмы нескольких танцовщиц коллектив теперь не сможет выступить на фестивале.

Фестиваль Индии проходит на Манежной площади в Москве с 5 по 13 июля.

До этого сообщалось, что балерина Анастасия Волочкова получила травму во время выступления. Танцовщица в личном блоге рассказала, что ударилась ногой о край металлической конструкции, в результате пошла кровь. У знаменитости диагностировали открытую травму голени.

На сцене однажды неудачно споткнулась певица Кристина Орбакайте. Артистка зацепилась за свой концертный наряд и упала. Ей помогли подняться актеры массовки.

Ранее Валерия упала на сцене во время съемок.

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