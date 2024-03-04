Кристина Орбакайте рухнула на сцену во время концерта

В ходе выступления в Санкт-Петербурге знаменитая российский поп-исполнительница Кристина Орбакайте неудачно споткнулась на сцене и упала. Неловкая ситуация попала на на видео, которое опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, что певица зацепилась за свой концертный наряд. Ей помогли подняться актеры массовки.

Концерт проходил в БКЗ «Октябрьский» и состоялся после отмены нескольких выступлений Орбакайте в России.

Как пишет Shot, перед началом концерта зрители опасались внезапной отмены, а сотрудники концертного зала говорили о низкой продаже билетов. Также отмечалось отсутствие афиш с участием Орбакайте в БКЗ.

Накануне в холле зала убрали портрет Аллы Пугачевой, который там находился около 40 лет.

Накануне была названа причина отмены концертов Кристины Орбакайте в России. Как пишут СМИ, недовольство россиян вызвано тем, что певица живет за границей и приезжает выступать на родину. Но при этом в Петербурге выделили 2,5 миллиона рублей на билеты на концерт певицы.

Ранее СМИ написали, что Орбакайте хочет выступить перед бойцами СВО.