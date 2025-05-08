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На Украине предприниматели все чаще закрывают бизнес

Опендатабот: на Украине выросло число предпринимателей, свернувших бизнес
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Global Look Press

На Украине увеличилось число физлиц-предпринимателей (ФЛП), свернувших бизнес. Об этом свидетельствуют данные украинского портала «Опендатабот».

Отмечается, что за первые четыре месяца 2025 года открылись около 82 тысяч новых ФЛП, закрылись 120 тысяч.

«На один вновь созданный бизнес приходится 1,5 закрытых. Для сравнения: в прошлом году открывалось больше малых бизнесов, чем закрывалось», — говорится в сообщении.

В 2025 году также закрылись на 44% больше ФЛП, чем за аналогичный период прошлого года. Среди новых физлиц-предпринимателей четверть (20 763 ФЛП) занимается розничной торговлей, еще 7 129 предпринимателей работают в сфере IT и консалтинга в программировании. 6 216 ФЛП занимаются оптовой торговлей. Больше новых предпринимателей было среди женщин — 61% всех новых ФЛП.

До этого председатель комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев говорил, что на Украине в настоящее время нет причин для повышения налогов.

Ранее Зеленский подписал закон об «историческом» повышении налогов.

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