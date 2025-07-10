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В РПЦ заявили о психических расстройствах у тех, кто в детстве кормил домового

Протоиерей Зазвонов: дети, кормившие домовых, имеют психические расстройства
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Подворье Патриарха Московского и Всея Руси Храма Всех Святых в Земле Российской просиявших, в Новокосино, города Москвы Русской Православной Церкви

Люди, кормившие домового в детстве, часто имеют психические расстройства. Такое заявление сделал протоиерей Михаил Зазвонов в эфире программы на православном телеканале «Спас». На это обратил внимание Telegram-канал «Кровавая барыня».

Сначала гости студии прослушали выступление патриарха Кирилла, в котором он приравнял язычество к нацизму и предостерег «симпатизантов языческих идей» от их пропаганды в обществе. После этого спикеры поделились своими примерами того, как язычество растлевает молодежь.

Протоиерей Зазвонов выступил с утверждением, что дети, которые «кормили домового и гадали на картах», впоследствии столкнулись с психическими расстройствами. Как считает священник, дьявол вызывает у молодых людей «духовное повреждение».

«Он развивает страсти быстрее, культивирует гордость, культивирует разврат. Еще в самом младенческом, можно сказать, возрасте они больше проявляют интерес к этим вещам», — резюмировал протоиерей.

Ранее в РПЦ призвали ввести уголовную ответственность для отмечающих день Ивана Купалы.

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