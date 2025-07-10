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В Британии мужчина утонул в детском бассейне высотой 22 сантиметра

Metro: в Британии мужчина потерял сознание, сливая воду из бассейна, и умер
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Aleksandr Kondratov/Shutterstock/FOTODOM

В Донкастере 24 летний парень умер, сливая воду из детского бассейна. Об этом пишет газета Metro.

Глубина бассейна составляла всего 22 сантиметра. Во время спуска воды Роан Блур потерял сознание и упал в воду. Он пробыл в бассейне порядка пяти минут до момента приезда медиков.

«Спасателям удалось перезапустить его сердце и доставить его в больницу, но его мозг слишком долго испытывал кислородное голодание», — говорится в статье.

Во время инцидента родители Блура были в отпуске, однако, узнав об инциденте, поспешили в больницу, чтобы увидеть сына. Мужчина умер за 10 минут до приезда родителей.

В середине июня известный индийский бизнесмен, возглавлявший международную автокомпонентную корпорацию Sona Comstar, Санджай Капур скончался во время игры в поло в Великобритании.

По данным издания, миллиардер потерял сознание на поле после того, как предположительно проглотил пчелу. В публикации говорится, что насекомое могло ужалить Капура в ротовую полость во время игры, что, вероятно, спровоцировало анафилактический шок и привело к быстрому летальному исходу.

Ранее боксер умер после проигранного поединка.

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