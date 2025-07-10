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Врач рассказала, как не заболеть при использовании кондиционера в жару

Врач Лепилова: кондиционер не следует включать сразу после возвращения с улицы
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Shutterstock/M-Production

В жаркую погоду важно правильно охлаждаться, чтобы не навредить организму. Об этом в беседе с RT рассказала Полина Лепилова, врач-терапевт и врач-невролог медицинской компании «СберЗдоровье».

По ее словам, резкое охлаждение после возвращения с улицы может способствовать развитию простудных заболеваний. Эксперт рекомендует дать телу остыть при комнатной температуре в течение 10–15 минут, а затем настроить кондиционер так, чтобы разница между температурой в помещении и на улице не превышала 5–7 °C.

«Оптимальная температура, которую следует установить на кондиционере, в среднем составляет около +23…+25 °C», — считает медик.

Кроме того, врач напомнила, что вентилятор эффективен только при температуре воздуха до 35 °C, в противном случае он лишь перемещает горячий воздух по комнате. Тем не менее проветривание остается эффективным способом поддержания комфортной температуры в помещении.

«Лучшее время для этого — примерно до девяти часов утра и после девяти часов вечера, когда наружный воздух более прохладный. Также в жаркую погоду эффективно проветривание помещения с помощью сквозняка», — напомнила собеседница редакции.

Но если вы вспотели или разгорячены, нахождение под прямым потоком воздуха может привести к переохлаждению отдельных участков тела, мышечным спазмам и простудам.

Холодный душ как способ охлаждения в жару не рекомендуется людям с гипертонией и другими сердечно-сосудистыми патологиями, поскольку это может вызвать резкое сужение сосудов и повышение артериального давления.

Купаться в водоемах после длительного пребывания на солнце тоже нужно осторожно. Не стоит нырять в холодную воду, а плавать лучше не дольше 10–15 минут, заключила Лепилова.

Ранее россиянам рассказали, как решить спор из-за кондиционера в офисе.

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