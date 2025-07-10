Россиянам рассказали, как решить спор из-за кондиционера в офисе

Споры из-за температуры внутри офиса — довольно частая проблема, но ее можно конструктивно урегулировать, если учесть потребности коллег и возможные компромиссы. Об этом в беседе с РИАМО сообщила карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Мария Васильева.

«Уделите несколько минут, чтобы узнать температурные предпочтения каждого. Это поможет согласовать общий комфортный диапазон и оптимально распределить рабочие места. Тех, кто мерзнет, можно посадить подальше от потока воздуха, а тех, кому жарко, — ближе к кондиционеру», — посоветовала специалист.

Кроме того, можно установить график работы кондиционера и определить периоды, когда температура будет выше или ниже средней, добавила она.

К слову, эксперты предупреждают, что привычка включать кондиционер на самую минимальную температуру в жару может представлять опасность для здоровья, поскольку слишком большая разница температур может перегружать тело и спровоцировать спазмы, простуды, боли в суставах и даже мигрени.

Еще одна ошибка — не чистить кондиционер вовремя, поскольку там могут скапливаться грязь, пыль и грибки. Специалисты также призывают охлаждать комнату постепенно и не направлять холодный поток прямо на тело.

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