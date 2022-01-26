Высокопоставленный военный РФ обвиняется в хищении 860 млн рублей

Экс-начальник отдела закупки Главного автобронетанкового управления Минобороны России (ГАБТУ) полковник Евгений Пустовой обвиняется по делу о хищении около 860 млн рублей при заключении госконтракта, передает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Мужчина находился в должности начальника отдела закупки с 2016-го по 2018 год.

«По версии следствия, он причастен к присвоению средств, выделенных в рамках государственного оборонного заказа на обеспечение воинских частей стартерными автомобильными аккумуляторными батареями различных марок», — сказал источник.

По его словам, сумма ущерба по данному делу оценивается в 860 348 783 рубля.

Как сообщается, Пустовому предъявили обвинение по статье о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Он в настоящее время находится под подпиской о невыезде.

Источник также рассказал, что обвиняемыми по данному делу проходят технический директор ООО «Аникс» Сергей Федосеев и генеральный директор ООО «Курский аккумуляторный завод» Андрей Рыбянцев. По его информации, на причастность к этому преступлению также проверяется полковник Минобороны, бывший сотрудник ГАБТУ Дмитрий Мирошниченко.

Он добавил, что между ГАБТУ Минобороны и ООО «Аникс» в рамках гособоронзаказа был заключен договор на поставку стартерных аккумуляторных батарей пяти различных модификаций. Следователи считают, что обвиняемые организовали поставки по завышенным ценам, чем и нанесли ущерб государству.

Ранее два человека были задержаны по подозрению в хищениях при строительстве объектов Минобороны в Арктике.