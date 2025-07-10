В Петербурге пассажир трамвая вышел в окно после отказа водителя остановиться

В Петербурге пассажир трамвая выбил окно, чтобы выйти в неположенном месте

60-летний житель Выборгского района Санкт-Петербурга буквально выбил себе выход из трамвая. Теперь его будут судить за вандализм. Об этом сообщает NewsAlert.

По данным издания, инцидент произошел еще 14 февраля на проспекте Энгельса. Мужчине понадобилось срочно выйти в неположенном месте, однако водитель отказался делать остановку. Пассажир начал громко ругаться, а затем выбил ногами окно трамвая и покинул салон через него.

Свою вину он признал и возместил ущерб в размере 30 тысяч рублей. Тем не менее, уголовное дело по статье о вандализме передано в суд.

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