Пожар в колонии «Белый лебедь» в Пермском крае ликвидирован

ФСИН сообщила о ликвидации пожара в колонии «Белый лебедь» в Пермском крае

Пожар в лесопильном цехе на территории исправительной колонии в Соликамске в Пермском крае, более известной как «Белый лебедь», ликвидирован. Об этом ТАСС сообщили в главном управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по региону.

«Пожар ликвидирован», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что среди сотрудников колонии и осужденных никто не пострадал. На место происшествия выехало руководство и сотрудники ГУ ФСИН.

Пожар на территории исправительной колонии в Соликамске произошел 10 июля. Очевидцы заметили клубы дыма около здания, в котором находится деревообрабатывающий станок.

По данным Telegram-канала «Properm.ru», с огнем боролись 42 человека личного состава МЧС России и 13 единиц техники. В ГУ ФСИН уточнили, что в момент возгорания производственные работы в лесопильном цехе не проводились, поэтому эвакуация сотрудников колонии и осужденных не потребовалась. По предварительной информации, площадь пожара составила более 300 квадратных метров. Причины, по которым произошло возгорание, не называются.

Ранее крупный пожар произошел на складе и в офисном помещении в Ростове-на-Дону.