Дачникам назвали способ, который защитит урожай во время града

Железные дуги, установленные над грядками, помогут защитить урожай на даче от града и непогоды. Об этом «Москве 24» рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

По ее словам, рядом нужно положить пленку по размеру грядки, которую можно будет накинуть на овощи сразу, когда погода начнет ухудшаться. Эксперт добавила, что одну сторону можно подогнуть и закрепить прищепками, чтобы создать плотную крышу, от которой будут отскакивать осадки.

«Во время града спасать надо в первую очередь растения с широкими листьями, которые может сильно побить. Это однозначно огурцы, помидоры, растущие не в теплице, кабачки, тыквы и баклажаны. А вот морковь, например, особо не пострадает, потому что у нее ажурная ботва. С луком тоже ничего страшного не произойдет — потом вырастут новые перья», — добавила Воронова.

Биолог, агроном Михаил Воробьев до этого говорил, что защитная сетка поможет дачникам спасти урожай от птиц, в том числе от скворцов, дроздов и ворон. По его словам, ей можно укрыть грядки и деревья. Он посоветовал выбирать любую строительную сетку с мелкими ячейками, в которые птицы не смогут просунуть голову. Эксперт добавил, что идея развешивать на деревьях блестящие предметы и мишуру или ставить пугало возле грядок вряд ли сработает эффективно.

Ранее российских дачников предупредили об опасности «натуральных» удобрений.