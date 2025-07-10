Энтомолог ответил, ждать ли нашествия непарного шелкопряда в Московском регионе

В Москве и Подмосковье не ожидается нашествие бабочек непарного шелкопряда, поэтому угрозы для урожая нет. Об этом «Москве 24» рассказал биолог, энтомолог Роман Хряпин, комментируя новость о появлении большого количества насекомых в Тюменской области.

Эксперт уточнил, что сами бабочки во взрослом возрасте живут за счет запасов питательных веществ, накопленных в стадии гусеницы, а вот последние считаются очень прожорливыми. Они могут поедать листву почти всех кустарников и деревьев, кроме хвойных.

«На плодовые же растения обычно переключаются только при массовых вспышках численности, когда выбора еды меньше. Учитывая, что эти насекомые в норме дают только одно поколение в год, в Тюмени гусеницы, скорее всего, будут массово вылупляться не сейчас, а следующей весной. Тогда и начнутся проблемы — плодовые деревья могут сильно пострадать, а урожай — снизиться», — отметил Хряпин.

По его словам, в Московском регионе насекомые считаются обычным обитателем фауны, при этом в этом году вспышки их численности не ожидаются.

Биолог, агроном Михаил Воробьев до этого говорил, что защитная сетка поможет дачникам спасти урожай от птиц, в том числе от скворцов, дроздов и ворон. По его словам, ей можно укрыть грядки и деревья.

Ранее российских дачников предупредили об опасности «натуральных» удобрений.