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В МВД рассказали, когда полицейский может лично позвонить россиянину

Волк: полицейский может позвонить россиянину для приглашения его в подразделение
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мвд.рф

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк рассказала в своем Telegram-канале, что полицейские могут позвонить гражданину РФ только в одном случае — чтобы пригласить его в подразделение.

По ее словам, во всех других случаях это мошенники. Они зачастую представляются сотрудниками правоохранительных органов, Банка России, Соцфонда, ФНС и других ведомств.

«Им нужен ваш стресс. Прекратите общение, кладите трубку и без разговоров», — подчеркнула Волк.

До этого в Санкт-Петербурге 15-летняя девушка стала жертвой мошенников, отдав им деньги, вырученные от сданных в ломбард украшений матери.

8 июля в правоохранительные органы Лужского района обратилась 41-летняя жительница деревни Ретюнь. Женщина заявила, что ее доверчивая дочь попалась на уловку аферистов. Через мессенджер с девушкой связались неизвестные и предложили ей учебу в колледже. Через некоторое время ей поступил видеозвонок — человек представился сотрудником силовых структур и попросил ее провести видео-экскурсию по квартире. Заметив украшения, собеседник убедил подростка сдать их в ломбард.

Ранее мошенники обманули пенсионерку из Петербурга, заставив ее продать квартиру.

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