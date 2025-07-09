Девушка сдала золото матери в ломбард и перевела деньги мошенникам

В Санкт-Петербурге 15-летняя девушка стала жертвой мошенников, отдав им деньги, вырученные от сданных в ломбард украшений матери. Об этом сообщили в пресс-службе региональной полиции.

8 июля в правоохранительные органы Лужского района обратилась 41-летняя жительница деревни Ретюнь. Женщина заявила, что ее доверчивая дочь попалась на уловку аферистов. Через мессенджер с девушкой связались неизвестные и предложили ей учебу в колледже. Через некоторое время ей поступил видеозвонок — человек представился сотрудником силовых структур и попросил ее провести видео-экскурсию по квартире. Заметив украшения, собеседник убедил подростка сдать их в ломбард.

Девочка в точности выполнила инструкции, после чего перевела с карты своей матери на указанные аферистами номера более 460 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» УК РФ.

Ранее мошенники обманули пенсионерку из Петербурга, заставив ее продать квартиру.