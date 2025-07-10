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Синоптик рассказал, насколько прогрелась вода на юге России

Синоптик Вильфанд заявил, что температура воды на юге России составляет +25–30°C
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Нина Зотина/РИА Новости

Побережье Черного моря в Крыму прогрелось до +21–23°C, а в Краснодарском крае — до +24–26°C. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он уточнил, что сейчас температура воды в Алуште составляет +21°C, а в Евпатории и Ялте — +23°C.

«На Черноморском побережье, в Анапе — 22 градуса, в Геленджике, Сочи и Туапсе — 24 градуса, а в Ейске, это Азовское море, все 26. Все, что выше 25 — это уже парное молоко», — сказал метеоролог.

Он также заявил, что температура в Москве-реке около Звенигорода уже достигла +20°C. По словам синоптика, с 10 июля температура воды в озерах и других водоемах Московского региона будет находиться в диапазоне +21–22°C. Он отметил, что вода еще прогреется к выходным.

До этого сообщалось, что в европейской части России и на юге в июле ожидается засушливая погода с дефицитом осадков и высокими температурами. В Черноземье, Краснодарском и Ставропольском краях лето может стать одним из самых сухих и жарких за последние десятилетия.

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