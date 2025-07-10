В тюрьме Австралии произошла драка между заключенными, охраной и посетителями

В штате Новый Южный Уэльс на юго-востоке Австралии произошла драка между заключенными и посетителями из-за нарушения правил поведения во время свидания, пишет The Daily Mail.

Согласно публикации, потасовка произошла еще 8 февраля в исправительном центре Батерст, расположенном в 210 км от Сиднея. Ее инициировала пара 29 и 36 лет. Ссора обострилась, когда в нее вмешались еще трое посетителей. Им тоже не удалось прекратить драку. В итоге пришлось вмешаться охранникам. Один из них после инцидента попал в больницу со сломанной рукой. Зачинщики потасовки предстали перед судом по обвинениям в нападении и хулиганстве.

В феврале в ТРЦ «Гринвич» в Екатеринбурге охранники избили пьяных посетителей. Сначала между охранниками и посетителями магазина «Гипербола» произошла словесная перепалка, которая быстро переросла в потасовку. Драка началась после того, как пьяной компании отказали в обслуживании. По словам очевидцев, сотрудники службы охраны первыми напали на людей и «били без разбора мужчин и девушек». В результате одна из пострадавших получила перелом двух ребер.

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