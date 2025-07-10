На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В тюрьме Австралии произошла драка между заключенными, охраной и посетителями

Daily Mail: в тюрьме Австралии заключенные подрались с посетителями

В штате Новый Южный Уэльс на юго-востоке Австралии произошла драка между заключенными и посетителями из-за нарушения правил поведения во время свидания, пишет The Daily Mail.

Согласно публикации, потасовка произошла еще 8 февраля в исправительном центре Батерст, расположенном в 210 км от Сиднея. Ее инициировала пара 29 и 36 лет. Ссора обострилась, когда в нее вмешались еще трое посетителей. Им тоже не удалось прекратить драку. В итоге пришлось вмешаться охранникам. Один из них после инцидента попал в больницу со сломанной рукой. Зачинщики потасовки предстали перед судом по обвинениям в нападении и хулиганстве.

В феврале в ТРЦ «Гринвич» в Екатеринбурге охранники избили пьяных посетителей. Сначала между охранниками и посетителями магазина «Гипербола» произошла словесная перепалка, которая быстро переросла в потасовку. Драка началась после того, как пьяной компании отказали в обслуживании. По словам очевидцев, сотрудники службы охраны первыми напали на людей и «били без разбора мужчин и девушек». В результате одна из пострадавших получила перелом двух ребер.

Ранее россиян предупредили, что конфликт с соседом может закончиться тюремным сроком.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами