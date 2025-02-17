Охранники подрались с пьяными посетителями в екатеринбургском ТРЦ «Гринвич»

В ТРЦ «Гринвич» в Екатеринбурге охранники избили пьяных посетителей, сообщает Ura.ru.
Сначала между охранниками и посетителями магазина «Гипербола» произошла словесная перепалка, которая быстро переросла в потасовку. Драка началась после того, как пьяной компании отказали в обслуживании. По словам очевидцев, сотрудники службы охраны первыми напали на людей.
«Били без разбора мужчин и девушек», — заявил свидетель инцидента.
В результате одна из пострадавших получила перелом двух ребер.
В УМВД по Екатеринбургу отметили, что никто из участников иинцидента с заявлением в полицию не обращался. Тем не менее проверка по факту публикации в соцсетях уже ведется.
Ранее в Петушках покупатель с ножом напал на охранника магазина.