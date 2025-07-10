Японец нашел растерзанную мать, когда утром пришел к ней в гости

В Японии на жительницу города Китаками в ее собственном доме напал медведь. Об этом сообщает The Japan Today.

По данным издания, инцидент произошел 4 июля. Утром 81-летнюю японку нашел сын в гостиной. Прибывшие на место полицейские обнаружили следы когтей, указывающие на то, что ее, вероятно, растерзал хищник. Внутри дома была также найдена медвежья шерсть.

Как уточняется в материале, накануне вечером у дома японки видели медведя. Кроме того, в последнее время правоохранители получили не менее девяти сообщений о том, что животное проникло на местные склады и в дома и ело рис. Полицейские установили в зоне происшествия медвежьи ловушки и призвали местных жителей не покидать дома без необходимости.

В середине июня в американском городе Монровия на видео попала маленькая собака, облаявшая черного медведя, проникшего в жилой дом. Несмотря на лай, медведь продолжил обследовать дом и искал еду на кухне, прежде чем покинул помещение. По словам местной жительницы, этот медведь уже несколько раз приходил в этот район. На кухне в одном из домов он полакомился мороженым и пиццей, а потом залез в бассейн.

Ранее сообщалось, что выжившему в ДТП под Хабаровском медвежонку грозит усыпление.