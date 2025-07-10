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Выжившему в ДТП под Хабаровском медвежонку со сломанной лапой грозит усыпление

Amur Mash: выжившего в ДТП медвежонка в Хабаровском крае могут усыпить
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Телеграм-канал Каспийск 24

В Хабаровском крае могут усыпить медвежонка, выжившего после наезда фуры. Об этом сообщает Amur Mash.

Накануне стало известно, что семейство медведей попало под колеса грузовика между селом Лидога и поселком Ванино. Травмированная медведица скрылась в лесу со вторым детенышем. Первый не смог встать на ноги после наезда. Ему помогли очевидцы.

Telegram-канал уточнил, что у госпитализированного медвежонка диагностированы перелом задней лапы и стресс. По словам волонтеров, если ему в ближайшее время не найдут новый дом, животное усыпят.

В мае на трассе в Якутии окровавленный медведь внезапно ожил и напугал очевидцев. Проезжающие мимо рабочие увидели на трассе хищника без признаков жизни — вероятно, его сбил автомобиль. Мужчины остановились, несколько человек решили подойти поближе, посмотреть на зверя и снять видео. Животное «ожило» и устроило погоню за снимавшими его людьми. Мужчины испугались, побежали к своей машине и быстро уехали.

Ранее забавный медвежонок из российского заповедника попал на видео.

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