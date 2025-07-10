В Австрии художник помастурбировал и отдал нацистское приветствие у здания органа власти

В Вене художник помастурбировал и отдал нацистское приветствие у муниципалитета

В Вене «художник» помастурбировал и отдал нацистское приветствие у здания муниципалитета. Об этом сообщает австрийская газета Exxpress.

«Странный инцидент произошел перед зданием муниципалитета в венском районе Флоридсдорф: мужчина публично мастурбировал, отдал нацистское приветствие и назвал все это «арт-проектом»», — сказано в публикации.

По информации издания, спутница 46-летнего мужчины снимала происходящее на видео. Прохожие, ставшие свидетелями инцидента, вызвали полицию. Правоохранители задержали мужчину, ему предъявили обвинения за нарушение закона о запрете действий сексуального характера в публичном пространстве.

Спутница назвала действия мужчины «шедевром в его жизни». По словам женщины, с помощью такого своеобразного перформанса они хотели привлечь внимание к проблемам человечества.

До этого сообщалось, что в Германии запретили отдавать нацистское приветствие левой рукой.

Ранее в австрийском поезде по громкоговорителям включили нацистские приветствия.