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Россиянам посоветовали отказаться от красного мяса летом

Врач Мойсенко: красное мясо в летний период ускоряет старение
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Летом стоит исключить из рациона красное мясо, особенно людям старше 50 лет в период сильной жары. Такой совет в беседе с «Радио 1» дала диетолог, врач превентивной и интегративной медицины, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко.

«Красное мясо разгоняет биохимические процессы, ведущие к старению, замедлению и усилению апоптоза», — пояснила специалист.

В случае, если летом есть желание провести детоксикацию организма, стоит исключить и белое мясо, заменив на всю палитру овощей, за исключением томатов, баклажанов и перца, поскольку они «закисляют» организм, отметила она. Кроме того, по ее словам, следует исключить тяжелые тренировки, оставив легкие прогулки, пробежки и игровые виды спорта.

Заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы Галина Волкова в свою очередь посоветовала исключить из летнего рациона жирную пищу и пить больше чистой негазированной воды.

Ранее россиян призвали отказаться от фастфуда в жару.

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