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Россиян стали чаще обворовывать в спортивных раздевалках

«Известия»: в спортклубах у россиян чаще всего крадут часы и наличные
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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

В России выросла активность воров, промышляющих в раздевалках элитных спортзалов и спа-салонов кражей часов, наличных и ювелирных украшений. Об этом пишут «Известия».

В статье упоминаются случаи, когда у клиентки спортклуба на Пресненской набережной похитили иностранную валюту на примерно 200 тыс. руб., у жителя Краснодара — дорогие часы за 2 млн руб., а в Канске Красноярского края воровке удалось получить доступ к смартфону посетительницы и перевести себе свыше 50 тыс. руб.

В полиции отметили, что к правоохранителям обращаются только в серьезных случаях, поэтому на самом деле краж больше.

«В большинстве случаев речь идет о ситуационных ворах — обычный офисный клерк часто не может пройти мимо чужих наушников или даже обуви. Обувь очень часто пропадает из спортзалов», — сказал источник.

Он добавил, что у женщин больше интересных для злоумышленников вещей. Воры попадают в залы по чужим или поддельным документам. Они выясняют месторасположение камер и вычисляют состоятельных клиентов.

По словам юриста Екатерины Красновой, хотя организации обязаны обеспечивать сохранность имущества клиентов, в договоре фитнес-клубов обычно оговорено, что они не несут ответственность за личные вещи посетителя. Поэтому иск к учреждению в случае кражи, скорее всего, предъявить не получится.

Прошлой осенью стендап-комик Руслан Белый (признан в РФ иностранным агентом) вспомнил, что у него украли дорогую обувь в спортзале, когда он только осваивался за границей после эмиграции из России. Придя с тренировки, мужчина не обнаружил кроссовки там, где он их оставил. Он обратился на ресепшен в надежде, что обувь переставила уборщица во время мытья полов. Однако там российскому юмористу объяснили, что, вероятнее всего, его кроссовки украли.

Ранее из столичного фитнес‑клуба украли сейф.

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