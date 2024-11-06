Уехавшего из России комика Руслана Белого обокрали за границей

Стендап-комик Руслан Белый (признан в РФ иностранным агентом) вспомнил, что у него украли дорогую обувь в спортзале, когда он только осваивался за границей после эмиграции из России. Об этом он рассказал на YouTube-шоу «Культурная разница».

По словам Белого, он оставил брендовые кроссовки в раздевалке в Испании и спокойно ушел заниматься спортом. Комик не подумал, что обувь нужно было перед этим спрятать в шкафчик, поскольку это произошло в первые месяцы его отъезда из РФ. Тогда, признался Белый, он руководствовался еще «московской памятью».

Придя с тренировки, комик не обнаружил кроссовки на том месте, где он их оставил. Белый обратился на ресепшен в надежде, что обувь переставила уборщица во время мытья полов. Однако там российскому юмористу объяснили, что, вероятнее всего, его кроссовки украли.

«Они на меня смотрели типа: «А что нелогичного? С каким вопросом ты к нам пришел вообще? Ты забыл кроссовки, их нет. Это Испания», — поделился он.

1 сентября 2023 года Руслана Белого включили в реестр иностранных агентов. Позднее выяснилось, что поводом для этого стало получение Белым денежных средств от неустановленных лиц из 26 государств Европейского союза и СНГ. Среди них — Великобритания, Германия, Грузия, Испания, Италия, Молдавия, Польша, Франция, Швейцария, Швеция.

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