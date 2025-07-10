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Гроза нанесла серьезный ущерб румынском курортному городу Синая

Гроза повредила исторические и культурные памятники в румынском городе Синая
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Sean McAuliffe/Unsplash

Сильная гроза нанесла значительный ущерб историческим памятникам в «жемчужине Карпат» — румынском курортном городе Синая. Об этом сообщает национальное информационное агентство Аджепрес.

Мощный ветер были повалил десятки деревьев, серьезно нарушив движение поездов и автомобилей. Была снесена крыша с городского железнодорожного вокзала. На мемориальный дом композитора Джордже Энеску — виллу «Луминиш» упали две большие ели. В результате разгула стихии также пострадали замок Пелеш с окружающим его комплексом зданий и монастырю Синая.

Для оценки нанесенного историческим, архитектурным и культурным памятникам ущерба министерство культуры Румынии и Национальный институт достояния направили в город группу экспертов.

9 июля сообщалось, что сильная гроза частично обесточила Великий Новгород. В районе улицы Якова Павлова загорелась подстанция. На месте происшествия работают аварийные службы.

Ранее спасатель рассказал, что нельзя делать во время грозы.

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