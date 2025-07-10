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В ДУМ России оценили взявшего вторую жену мужчину

Член ДУМ России Аляутдинов сравнил с животным взявшего вторую жену мусульманина
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Погрязший в долгах, взявший вторую жену и бивший первую супругу мусульманин является безответственным «человеком-животным». Об этом член Духовного управления мусульман (ДУМ) России, глава совета улемов организации и муфтий Мемориальной мечети в Москве Шамиль Аляутдинов рассказал в своем Telegram-канале.

Аляутдинов выразил надежду на то, что мужчина не успел взять кредиты на обратившуюся к нему первую жену. По его словам, в ситуации, когда мусульманин не разобрался с долгами и кредитами, а также с личными отношениями с первой супругой, ему не стоит совершать второй мусульманский брак.

Член ДУМ сравнил мужчину с животным, а также подчеркнул, что даже звери ведут себя более ответственно.

До этого муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов заявил, что Духовное управление мусульман (ДУМ) обратится в полицию из-за распространения в столице листовок с информацией о курсах по многоженству. По его словам, это не первый случай «провокации для дестабилизации общества».

Ранее в Госдуму внесли законопроект о запрете пропаганды многоженства в рекламе.

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