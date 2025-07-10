Россиянам объяснили, можно ли запивать лекарства газировкой и квасом

Соблюдение режима приема лекарственных препаратов включает не только дозировку и кратность приема, но и то, с чем именно принимаются медикаменты. Многие пациенты, особенно в летнее время, запивают таблетки газированными напитками, квасом или другими прохладительными жидкостями. Однако такой подход может повлиять на эффективность лекарств и даже вызвать нежелательные реакции, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА, кандидат химических наук Алексей Панов.

«Газированные сладкие напитки содержат диоксид углерода, сахарозу, фруктозу, ароматизаторы и пищевые кислоты — чаще всего ортофосфорную или лимонную. При попадании в желудок они временно изменяют pH среды, могут вызывать быстрое выделение газа, ускорять или замедлять растворение оболочки таблетки. В результате происходит нарушение контролируемого высвобождения действующего вещества, что особенно критично при приеме препаратов с пролонгированным действием, антацидов, ферментов и антибиотиков», — объяснил он.

Не менее значимы возможные взаимодействия с вкусоароматическими добавками и консервантами. При ряде заболеваний, например при сахарном диабете или нарушениях желудочно-кишечного тракта, высокое содержание сахара и кислот в газировке может изменять метаболизм препарата и нарушать его всасывание.

«Квас, будучи ферментированным напитком, содержит органические кислоты, дрожжи, следовые количества этанола и в ряде случаев — биогенные амины, включая тирамин. Этот амин может взаимодействовать с некоторыми лекарствами, особенно из группы ингибиторов моноаминоксидазы, что способно вызывать опасные скачки артериального давления. Наличие тирамина зависит от состава, условий производства и хранения напитка. Кроме того, при сочетании кваса с определенными антибиотиками (например, метронидазолом или цефалоспоринами), а также препаратами, влияющими на нервную систему, могут наблюдаться антагонистические эффекты или усиление побочных реакций. Брожение, происходящее в желудке, также может повлиять на стабильность действующих веществ, особенно при повышенной температуре тела или окружающей среды», — рассказал эксперт.

Оптимальным средством для запивания большинства лекарств считается простая кипяченая или бутилированная вода комнатной температуры. Она не вступает в реакцию с активными компонентами и не влияет на кислотно-щелочной баланс в желудке.

«Исключение составляют препараты, инструкцией к которым предусмотрена особая схема приема (например, с молоком, щелочными водами или соками) — в этих случаях необходимо строго соблюдать указания врача или фармацевта. Для достижения терапевтического результата и минимизации побочных эффектов крайне важно консультироваться с лечащим врачом и внимательно изучать аннотацию к каждому препарату», — резюмировал Панов.

Ранее выяснилось, что меньше трети россиян покупают лекарства по советам врачей.