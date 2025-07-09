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Россиянин угнал 12-тонный болотоход и сказал, что сделал это случайно

Магаданец угнал 12-тонный болотоход и сказал, что сделал это случайно
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Пресс-служба УМВД России по Магаданской области

В Магаданской области 21-летний работник местного предприятия угнал болотоход у своего работодателя и заявил, что сделал это случайно. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения» УК РФ. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Инцидент произошел в 30 километрах от села Сеймчан. Несколько работников организации по восстановлению лесов совершали на болотоходе коллективный выезд. Вернувшись к палаточному лагерю, мужчины начали разгрузку своих вещей. Один из работников случайно задел кнопку зажигания двигателя и 12-тонная машина самостоятельно тронулась с места.

Подозреваемый догнал болотоход и забрался внутрь. Вместо того, чтобы вернуть его обратно, юноша решил покататься на машине. В момент инцидента он находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Дальнейшие события гражданин, не имеющий права управления таким транспортом, вспомнил с трудом. Известно, что приключения горе-водителя закончились, когда коробка передач болотохода вышла из строя. К тому моменту он уехал на расстояние 8 км от места происшествия», — говорится в сообщении.

Не дождавшись возвращения коллеги, бригадир заявил об угоне спецтехники в полицию. Теперь работнику предприятия грозит до пяти лет лишения свободы по вменённой ему статье. Нарушителю избрана мера пресечения в виде надлежащего поведения и подписке о невыезде.

Ранее россиянин оголился в самолете из Москвы в Астрахань и не смог объяснить, зачем.

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