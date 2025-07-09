Следствие потребовало заочно арестовать основательницу «Медузы» Тимченко

Следствие требует заочно арестовать бывшего главного редактора «Ленты.ру» и основательницу «Медузы» (юрлицо Medusa Project SIA признано в России иностранным агентом и нежелательной организацией) Галину Тимченко (признана в РФ иностранным агентом) по делу о нежелательной организации. Об этом ТАСС сообщили в Черемушкинском суде Москвы, куда поступило соответствующее ходатайство.

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заочного ареста Тимченко», — говорится в сообщении.

11 июня МВД России объявило в розыск Тимченко. Медиаменеджер попала в реестр иноагентов летом прошлого года. Тогда Минюст РФ сообщил, что она принимала участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также выступала против СВО.

В мае в отношении Тимченко возбудили уголовное дело. По информации Следственного комитета, в сентябре 2024 года и в марте 2025 года она «опубликовала в интернете видеозаписи для формирования протестных настроений у граждан, а также для их вовлечения в деятельность организации, в отношении которой принято решение о признании ее нежелательной на территории России».

Ранее в России объявили в розыск журналиста Сергея Ковальченко (признан в РФ иностранным агентом).