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Иностранец, изнасиловавший юную россиянку 13 лет назад, попался благодаря образцу ДНК

В Липецке осудят иностранца-насильника, который попался благодаря образцу ДНК
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Depositphotos

В Липецке перед судом предстанет иностранец, который изнасиловал 15-летнюю девушку 13 лет назад и попался благодаря образцу ДНК. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 22 июля 2012 года в одном из населенных пунктов Липецка. Школьница подверглась нападению неизвестного мужчины, который изнасиловал ее. Преступник скрылся с места преступления, а потерпевшая из-за темноты не смогла описать его внешность.

Криминалисты сохранили биологические образцы преступника, которые дали результат при проверке по базе геномной информации лишь спустя годы. Совпадение ДНК было обнаружено с 42-летним иностранцем.

Стражи порядка задержали подозреваемого при попытке выезда за границу на территории Подмосковья. После предъявления неопровержимых доказательств, включая результаты генетической экспертизы, мужчина полностью признал свою вину и рассказал об обстоятельствах совершения преступления.

Расследование уголовного дела по пункту «а» части 3 статьи 131 УК РФ завершено и направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что в Москве осудят иностранца, который 14 лет назад изнасиловал двух девушек.

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