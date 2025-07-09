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В Китае медики нашли живого угря в животе мужчины

OC: в Китае врачи извлекли из брюшной полости мужчины 30-сантиметрового угря
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В Китае живой угорь прогрыз кишечник мужчины и начал плавать в его брюшной полости. Об этом пишет Oddity Central.

«КТ брюшной полости мужчины показала инородный предмет, который, казалось, пронзил его желудок и оказался в брюшной полости», — говорится в статье.

По данным издания, живот пациента был очень твердым. Врачи боялись перитонита и решили провести лапароскопическую экстренную операцию. В ходе изучения брюшной полости они были шокированы, обнаружив живого угря, плавающего между органами мужчины.

После операции он быстро восстановился и выписался из больницы. Причина попадания угря в желудок мужчины неизвестна.

До этго в Мексике врачи спасли семилетнего мальчика, принадлежавшего к коренному народу Цоцили, — у него в организме медики нашли сотни паразитов. Во время обследования медики диагностировали ребенку аскаридоз и провели ему экстренную операцию. Во время нее из желудка мальчика извлекли 142 паразита длиной от 10 до 27 сантиметров.

Ранее во Владивостоке женщина нашла у себя подкожных червей после отдыха в Таиланде.

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