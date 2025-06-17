Приморчанка вернулась из отпуска в Таиланде с подкожными червями в стопе

Во Владивостоке женщина нашла у себя подкожных червей после отдыха в Таиланде

Жительнице Владивостока понадобилась помощь медиков после отдыха в Таиланде. Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

После отпуска женщина обратила внимание на «подкожные шевеления» на левой стопе. Из-за странных ощущений путешественница не могла спать по ночам. Помимо этого, она переживала, что паразиты могут попасть во внутренние органы. При этом, когда она надавливала на проблемную область, червь быстро мигрировал в другое место.

Специалисты предположили, что у пациентки анкилостомоз. Эту инфекцию вызывают черви, которые обычно живут в почве и могут проникать в организм из-за поврежденной кожи.

«Симптомы заболевания могут включать отеки, покраснение, зуд, образование «ходов» под кожей, боль в верхней части живота, диарею и потерю веса», – сообщается в публикации.

Пациентке назначили препарат, который помог подавить активность червя. Спустя несколько суток женщина избавилась от проблемы.

Ранее ученые впервые засняли, как черви-одиночки превращаются в коллективный суперорганизм.