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«Морили голодом, избивали»: россиянка рассказала о реабилитационном центре для трудных подростков

Россиянка пожаловалась на центр для трудных подростков, где избивали ее сына
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Максим Блинов/РИА Новости

Жительница Волжского пожаловалась на частный реабилитационный центр в Москве, где над ее сыном издевались. Об этом женщина рассказала в беседе с »Волгоград Онлайн».

По словам собеседницы, ее 11-летний сын связался с неблагополучной компанией: начал курить электронные сигареты, воровать из дома деньги, а также приводить приятелей в квартиру, которую те громили. Женщина отметила, что она пыталась решить проблему с поведением ребенка обращением к психологам, но это не помогало. Тогда она стала искать реабилитационные центры для подростков с трудным поведением.

«Была готова отдать любые деньги, лишь бы нам помогли. Наткнулись на московский центр, очень хороший по отзывам. Да и поначалу все было хорошо. Очень красиво все преподнесли, показали документы. Я была спокойна», — призналась жительница Волжского.

Женщина отдала в ребцентр, но почти сразу у нее появились сложности в том, чтобы связаться с сыном. Сотрудники центра не давали ей поговорить с ребенком, объясняя это тем, что ее сын нарушает правила пребывания в учреждении.

Когда собеседница издания спустя два месяца увидела в общем чате фото своего ребенка и едва узнала его из-за сильной худобы, она приняла решение забрать его домой.

После «выписки» мальчик рассказал, что над ним издевались.

«Целую неделю мой сын ел только крупу без соли и сахара, так как он был наказан и больше ему ничего не давали. <...> Его пристегивали наручниками к батарее, обзывали, замахивались, чтобы напугать. В виде наказания ребенку не давали сходить в душ. Другим детям не давали выходить из комнаты целыми днями, говорили бить друг друга, в угол ставили с утра до вечера», — поделилась женщина.

Она отметила, что ребенок похудел на 15 килограммов. По всему телу у мальчика синяки, появились проблемы с желудком.

Мать мальчика обратилась к председателю СК России Александру Бастрыкину с просьбой проверить ребцентр и наказать воспитателей, которые издеваются над детьми.

Ранее стало известно, суд приговорил вожатого к 15 годам за растление детей в лагере под Екатеринбургом.

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