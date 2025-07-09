Россияне стали лидерами среди посещающих Грузию туристов

Грузию с начала 2025 года посетили 580 тысяч граждан России

Свыше 580 тыс. россиян посетили Грузию в первом полугодии, став лидерами среди международных путешественников в республике. Об этом сообщает газета «Взгляд».

На втором месте расположились турки — 533 тысячи туристов, на третьем — граждане Армении (390 тысяч).

Всего, по данным Национальной администрации туризма Грузии, всего в первой половине 2025 года Грузию посетил 3 153 741 международный турист, превысив на 4,4% показатель аналогичного периода прошлого года.

В мае в пресс-службе сервиса «Авиасейлс» сообщили, что на 10 безвизовых для россиян стран — Узбекистан, Турцию, Армению, Грузию, Белоруссию, ОАЭ, Южную Корею, Сербию, Черногорию и Шри-Ланку — пришлось более половины (52%) от всех зарубежных бронирований перелетов весной и летом 2025 года.

Ранее сообщалось, что азиатские страны стали самыми популярными среди спонтанных путешествий у россиян.